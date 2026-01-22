Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Perşembe Pazarı'na Ziyaret - Son Dakika
22.01.2026 17:37  Güncelleme: 23:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Perşembe Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Çatı yenileme ve alan genişletme çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri yerinde dinledi. Pazardaki çatı yenileme ve alan genişletme çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Dutlulu, "Taleplerinizi karşılamak ve çalışma koşullarınızı iyileştirmek adına gerekli adımları atıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Perşembe Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Pazardaki tezgahları tek tek gezerek hayırlı işler dileyen Başkan Dutlulu, hem esnafın hem de alışveriş yapan yurttaşların görüş ve taleplerini dinledi.

Ziyarette Dutlulu'ya; Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay eşlik etti.

Esnafın zorlu koşullar altında büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Dutlulu, şeffaf ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Dutlulu, "Esnafımızın yaşadığı sorunları ve önerilerini doğrudan yerinde dinlemek bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla her zaman sahada olmaya, sizlerle güçlü bir dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Pazarda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Dutlulu, çatı yenileme ve alan genişletme çalışmalarının sona yaklaştığını belirterek, "Pazarımızda 'Hoş Geldin Masası' zabıta noktasını kurduk. Taleplerinizi karşılamak ve çalışma koşullarınızı iyileştirmek adına gerekli adımları atıyoruz. Manisa'yı herkesin daha rahat nefes alabildiği, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için bu süreci hep birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Besim Dutlulu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

