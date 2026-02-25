Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Sahada Görev Yapan Personelle İftarda Bir Araya Geldi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, il genelinde etkili olan yoğun yağışlarda sahada görev yapan personelle iftarda bir araya geldi. Ekiplere teşekkür eden Dutlulu, "Elbette teşekkür manevi bir değerdir ancak biz bu emeği maddi olarak da taçlandırmak istiyoruz. Yağışlı havalarda üstün gayret gösteren personelimize destek olmak adına gerekli çalışmaları başlattık" dedi.

Manisa'da geçen haftalarda yaşanan yoğun yağışlarda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada çalışan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ personeli iftar programında buluştu. Programa Dutlulu'nun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın, Erk Kayabaş, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

İftar sofrasında personele hitap eden Dutlulu, sahadaki emeğin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sizler olmasanız bu zorlu süreci atlatamazdık"

"Hakkınız ödenmez, iyi ki varsınız. Herkes evinde istirahat ederken sizler, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için sahadaydınız. Şehrimiz normalin üç katı yağış alarak adeta bir afet yaşadı. Eğer sizler o sokaklarda nöbet tutmasaydınız, mazgalları temizleyip her noktaya yetişmeseydiniz, bu süreci bu kadar hafif atlatamazdık. Manisa halkı adına her birinize yürekten teşekkür ediyorum."

Ek ödeme müjdesi

Dutlulu, çalışanlara yönelik ek ödeme çalışması başlatıldığını belirterek, "Birlikte çalışmaktan büyük onur duyuyorum. Elbette teşekkür manevi bir değerdir ancak biz bu emeği maddi olarak da taçlandırmak istiyoruz. Yağışlı havalarda üstün gayret gösteren personelimize destek olmak adına gerekli çalışmaları başlattık. Kazandığınız her kuruş helaldir. Bu kardeşinizin desteğini her zaman yanınızda hissedeceksiniz. Size yöneltilen her haksız eleştiride siper olacak; sorunları da mutlulukları da hep beraber paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Siyasi görüş değil, Manisa'ya hizmet esastır"

Belediyecilikte önceliğin hizmet olduğunu vurgulayan Dutlulu, "Siyasi görüşler gelip geçicidir. Burada her görüşten arkadaşımızla omuz omuza çalışıyoruz ve bunun hiçbir ayrımı yoktur. Tek bir amacımız var. Vatandaşımızın bize verdiği görevi hakkıyla yerine getirmek ve bu şehre hizmet etmek. Bugün personelimizle aynı sofrada olmak benim için en anlamlı iftardı. Hepinize emekleriniz için şahsım ve Manisa'mız adına tekrar teşekkür ediyorum" dedi.