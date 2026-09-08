Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Zabıta Haftası\'nda elektrikli bisikletleri hizmete

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek personel ile bir araya geldi. Personelin Zabıta Haftası'nı kutlayan Dutlulu, "Zabıta, her belediyenin en önemli birimlerinden bir tanesidir. Sizler sahadaki yüzümüzsünüz" dedi.

Başkan Dutlulu, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek personel ile bir araya geldi. Programda, zabıta teşkilatının kent yaşamındaki görev ve sorumlulukları değerlendirilirken, sahadaki çalışmaları güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yeni uygulamalar da paylaşıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen programa Dutlulu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş, Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan ile Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün katıldı.

Program kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere çevre dostu elektrikli bisikletler hizmete alındı. Özellikle okul önleri ile park ve bahçelerde gerçekleştirilecek denetimlerde kullanılacak bisikletlerle, ekiplerin sahadaki hareket kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda 10 kişilik pilot zabıta ekibi oluşturuldu.

"ZABITA, BELEDİYENİN SAHADAKİ YÜZÜDÜR"

Zabıta personelinin vatandaşla doğrudan iletişim kurduğuna dikkati çeken Dutlulu, zabıtanın belediyenin sahadaki yüzü olduğunu belirterek, "Zabıta, her belediyenin en önemli birimlerinden bir tanesidir. Sizler sahadaki yüzümüzsünüz. Vatandaşlarımızla kurduğunuz iletişim, belediyemizin nasıl algılandığı açısından çok önemli. Bu konuda güzel geri bildirimler alıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Zabıta ekiplerinin kent genelindeki etkinliklerden denetimlere kadar birçok alanda görev yaptığını ifade eden Dutlulu, "Halde, konserlerde, yürüyüşlerde ve birçok etkinlikte sizlerle beraberiz. Elimiz, ayağımızsınız. Sizlerle çalıştığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Zabıta hizmetlerinde eşitlik ve mevzuata uygunluğun önemine vurgu yapan Dutlulu, hiçbir vatandaşın siyasi görüşü ya da herhangi bir nedenle farklı muamele görmemesi gerektiğini söyledi. Dutlulu, "Bu şehirdeki herkes bizim için eşittir. Biz kanunları uyguluyoruz ve kanunları eşit şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Sizlerden beklentim; herkese eşit mesafede olmanız, işinizi ve görevinizi yapmanız ve kanunlara uymanızdır" ifadelerini kullandı.

OKUL VE PARKLARDA DENETİMLER ARTACAK

Elektrikli bisikletlerle oluşturulan pilot ekibin özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda görev yapacağını belirten Dutlulu, denetimlerin farklı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüleceğini söyledi. Dutlulu, "Özellikle okul önlerinde ve çocuk parklarında denetimler yapacak ekiplerimiz, gerektiğinde emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacak. Çünkü toplumun sağlığı ve iyiliği için görev yapıyoruz" dedi.

Zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutlayan Dutlulu, görevlerini mevzuata ve insan onuruna uygun şekilde yapan personelin her zaman yanında olduğunu belirterek tüm ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.