Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınmasının üzerinden yaklaşık 36 saat geçti. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 20'ye yakın kişinin ifadesi alındı.

Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran Cuma akşamı yaşanan olayın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, ilk gece olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Bilirkişi raporu bekleniyor

Soruşturma çerçevesinde makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif yaptı. Bilirkişi raporunun önümüzdeki hafta içinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulması bekleniyor. Raporda, yer alacak teknik bulgular ve tespitlerin, soruşturmanın seyrini belirleyeceği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar olayla bağlantılı olarak yaklaşık 20'ye yakın kişinin ifadesi alındı. İfade verenler arasında olay yerine ilk ulaşan sağlık görevlileri, itfaiye personeli ve ilk müdahaleyi yapan diğer görevliler de bulunuyor. Aile fertlerinin ise daha ifadesinin alınmadığı öğrenildi.

Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi veya kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacağı öğrenildi.