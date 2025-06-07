Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı

(MANİSA) - Elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastanede yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralandı. Başkan Zeyrek'in tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorların gözetiminde devam ediyor.

Zeyrek'in tedavisi sürerken, hastane önünde endişeli bekleyiş sürüyor.