Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Ülkemizin, partimizin ve Manisa'nın çok kıymetli bir evladını, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Evinde elektrik çarpması üzerine hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zeyrek'in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin, partimizin ve Manisa'nın çok kıymetli bir evladını, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun."