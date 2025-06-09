Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - DEM Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yapılan açıklamada, "Zeyrek'e Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti, 6 Haziran 2025 Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

DEM Parti'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

"Elim bir kaza sonucu bir süredir yoğun bakımda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını yitirmesi bizleri derinden üzmüştür. Zeyrek'e Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına baş sağlığı diliyoruz."