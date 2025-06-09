Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Yüreğimiz yandı… Ferdi Başkanımızı, halkının gönlünde taht kuran o güzel yüreği kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sadece bir belediye başkanı değil, bir dostu, bir kardeşi, bir evladı; sokağın sesine kulak veren, dertliye omuz veren, yüzüyle kalbi birisini zamansız kaybettik" dedi.

6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yüreğimiz yandı… Ferdi Başkanımızı, halkının gönlünde taht kuran o güzel yüreği kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sadece bir belediye başkanı değil, bir dostu, bir kardeşi, bir evladı; sokağın sesine kulak veren, dertliye omuz veren, yüzüyle kalbi birisini zamansız kaybettik. Ferdi Başkanımıza Allah'tan rahmet; başta ailesi ve Manisalılar olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."