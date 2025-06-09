Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı paylaştı. Kurum, mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesine yer verdi.