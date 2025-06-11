Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'in Ölümüyle İlgili İki Şüpheli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine neden olan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne neden olan olayla ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

Raporda, olayın gerçekleştiği havuzun bakımını yapan Yalçın Ö. ile kaçak akımı yetkililere bildirmediği tespit edilen sitenin bakım ve güvenliğinden sorumlu Ahmet S.'nin kusurlu olduğu belirlendi.

Bu tespitler üzerine her iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.