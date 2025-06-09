Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

09.06.2025 21:20  Güncelleme: 21:35
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Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Zeyrek'in naaşı aile kabristanına defnedilecek.

(MANİSA) - Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yarın Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek için yarın saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı'na götürülecek. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda kabul edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Son Dakika

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