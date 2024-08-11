Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Selendi'de Vatandaşlarla Buluştu

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe ziyaretleri kapsamında Selendi'deki vatandaşlarla bir araya geldi. Zeyrek, "Selendi artık sahipsiz değil, geçmiş yıllardaki gibi kaderine terk edilmeyecek. Bize oy veren, vermeyen herkese hizmet edeceğiz. Selendi'ye, Demirci'ye ve diğer tüm ilçelerimize hak ettiği değeri kazandıracağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Zeyrek, bu hafta Selendi'deki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, "Bu zamana kadar bizi arayan, soran yoktu. Yıllar sonra bir başkana taleplerimizi söyleyebileceğiz. Bu yüzden karşılamaktan da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Her hafta bir ilçemizi ziyaret edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Sanayi ve çarşı esnafını da ziyaret eden Zeyrek, "Selendi ilçemiz yıllardan beri kaderine terk edilmiş durumdaydı. Artık Selendi sahipsiz değildir. Artık biz varız. Selendi de Demirci de Manisa'mın 17 ilçesi de hak ettiği hizmeti ve değeri görecek. Bize oy veren veya oy vermeyen ayrımı olmadan eşit hizmet edeceğiz. Sürekli çarşıda, pazarda, sokakta olacağız. Şu ana kadar yaptığımız gibi bundan sonraki süreçte de her hafta bir ilçemizi ziyaret edeceğiz. Muhtarlarımızlar, sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek odalarımızla, esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Halkımızın sorunlarını ve taleplerini bizzat kendilerinden dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

Necati Yeşil: "Biz öncelikle, halk olarak susadık. İlgiye, hizmete, özveriye, şefkate her şeye susadık. Daha ne söyleyeyim. Mesela ben canı gönülden hiç kimse teklif etmeden geldim buraya. Başkanımıza dertlerimizi anlatabileceğiz. Buradaki halkımızın bir sürü derdi var. Evini geçindiremiyor, yeşil kartla duruyor, ekonomi bitmiş, tükenmiş. Yani iki el boğazımızdaymış gibi sayın ağabey. Daha ne diyeyim? Şefkat, özveri, güven diyoruz, güvenmek istiyoruz ve Ferdi başkana güveniyoruz."

Mehmet Uğurlu: "Önceki başkan bir kere bile gelip Selendilileri ziyaret etmedi. Sadece Devlet Bahçeli burada bir açılışa gelmişti. O da o zaman geldi ve bir daha buraya uğradığını görmedik. İnsanlar susadı, ilgiye, alakaya, aramızda olacak bir Başkan'a, başarılar diliyoruz. Tüm Selendi olarak gerçekten onu çok seviyoruz ve takdir ediyoruz. Yanındayız, arkasındayız."

Cengiz Kara: "Sevinçliyiz, memnunuz. Yeni bir yüzün başa gelmesini istiyorduk. Daha önce böyle şeyler yoktu. Bu zamana kadar arayan, soran yoktu. Ama bugün Ferdi başkan bizi ziyaret ediyor. Bu yüzden karşılamaktan da gurur duyuyoruz. Kendisine enkaz bir Selendi, soyulmuş bir Selendi bırakıldı. Yeni başkandan tabi bir şeyler bekliyoruz."

Hidayet Çayır: "Bu his anlatılmaz. Sonunda, yıllar sonra yani. Taleplerimizi söyleyebileceğiz. Daha önceki büyükşehir belediye başkanı buraya gelse bile, bir geldiği bir de gittiği görülürdü. Başka bir şey yok. Gelip, vatandaşın talebini dinlediğini hiç görmedim. Üç dönem belediye başkanlığı yaptı."

Nuriye Özcan; "Ferdi başkanın bizi ziyaret edecek olması, sorunlarımızı bizden dinlemeye gelmesi çok güzel. Bunu bekliyorduk. Önceki başkanı görmedik ki hiç."

Emine İşlek: "Biz mutluyuz, sevinçliyiz, Ferdi Zeyrek kazandığı için. En iyisi geldi. Eskileri bizi oyaladılar hep. İşine gelen adamı aldılar, adam ayırdılar, parti, ayırdılar. Garibanlar hep geride kaldı. Şimdi iyi ki gitti diyoruz. Ferdi başkanımız çok iyi. Daha önceki başkan buraya geldi mi bilmiyorum, geldiyse de ben görmedim. Ama bugün Ferdi Beyi burada karşılıyoruz."

Ayşe Ertuğrul: "Önceden bir büyükşehir belediye başkanının buraya geldiğini hiç görmedik. Ferdi başkan iki üç kezdir buraya geliyor. Seçimden önce de geldi, seçimden sonrada. Yeter, biz artık kazanacağız."