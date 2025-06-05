Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Bayram Mesajı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Bayram Mesajı

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05.06.2025 09:27  Güncelleme: 10:44
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek\'ten Bayram Mesajı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bayram öncesinde belediye ve MASKİ çalışanlarıyla bir araya gelerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Zeyrek, bayramdan sonra daha çok çalışmak gerektiğini belirtti.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı. Çalışanlara seslenen Zeyrek, "Bayramdan sonra daha çok çalışacağız, çünkü en ücra köydeki vatandaşımız bile bizim emeğimize ihtiyaç duyuyor. Bu büyük aile, el ele vererek Manisa'ya en güzel hizmeti sunmaya devam edecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı. İlk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında çalışanlarla bir araya gelen Zeyrek, herkesin bayramını tek tek kutladı. Zeyrek, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına geçerek çalışanlarla bir araya geldi.

"İsteğim yüzleriniz hep gülsün, çok mutlu olalım"

Personele seslenen Zeyrek, "İnşallah güzel bir bayram geçirirsiniz. Biliyorsunuz, üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. El birliği ile çalışma kültürümüz tüm şehre hizmet ediyor. Vatandaşlarımız bizim yaptıklarımızla birlikte daha yaşanabilir bir kente ulaşıyor. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Biz çok güzel bir aileyiz. Bu ailenin her ferdi gerçekten çok değerli. Bugün sizinle bayramlaşmanın, öz ailemle bayramlaşmaktan hiçbir farkı yok. İsteğim yüzleriniz hep gülsün, çok mutlu olalım" dedi.

"Bu kente hizmet için bayramdan sonra daha çok çalışacağız"

Kente hizmet için bayramdan sonra daha da çok çalışacaklarını vurgulayan Zeyrek, "Daha çok çalışmak zorundayız. En uzak ilçede, en ücra köydeki vatandaş bizim bu emeklerimize muhtaç. Onların taleplerini gerçekleştirecek olan bizleriz. Bu yüzden birliğimiz her zaman daim olsun. Her zaman gülen yüzlerle saygı ve sevgi çerçevesinde mesaimizi genişletelim. Bir de birbirimizi çok seversek bizleri kimse yıkamaz. Ben bu ailenin her zaman çok başarılı olacağını biliyorum, emeğini sonuna kadar ortaya koyduğunu biliyorum. Birlik ve beraberliğimiz her zaman için aynı bugün olduğumuz gibi bir arada el ele vererek hizmet etme aşkıyla devam edecektir. Bayramınızı kutluyorum. Bayram birlik, beraberlik, bütünlüğün en bariz simgesi. İnşallah nice bayramlarda böyle hep birlikte mutlu oluruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Bayram Mesajı - Son Dakika

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