Manisa Büyükşehir Belediyesi Erdelli Mahallesi'ne Taral Doldurma Tesisi Kazandırdı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesi'ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesi'ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırarak, üreticilerin kullanımına sundu. Yetkililer tarafından tarımsal üretimde ilaçlama faaliyetlerinin ürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için oldukça önemli olduğu belirtilirken, üreticilerin ilaçlama yapacakları zaman, makineleri için gerekli olan suyu, mahalleye kurulan taral doldurma tesisinden ücretsiz olarak doldurup tarlalarına ulaştırabilecekleri ifade edildi.

Mahallede yaşayan üreticiler, tesisin ilaçlama zamanında büyük fayda sağlayacağını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.