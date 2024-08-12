Manisa Büyükşehir Belediyesi Hacı Bektaş Veli Anısına Konser Düzenliyor

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli anısına konser düzenleyecek. Konserde, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Aşık Dertli Divani sahne alacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli'nin barış, sevgi ve hoşgörü temelli felsefesini yaşatmak için anma konseri düzenleyecek. 16 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da düzenlenecek özel konser, Niobe Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak. Konserde, UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçtiği halk ozanı Aşık Dertli Divani, konuk sanatçı olarak sahne alacak. Sanatçı, Hacı Bektaş felsefesini anlatacak ve türkülerle geceye renk katacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Tüm halkımızı bu anlamlı gecede bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz. Hacı Bektaş Veli'nin barış, sevgi ve hoşgörüye dayalı felsefesini anmak ve yaşatmak amacıyla 16 Ağustos Cuma günü, saat 21.30'da Niobe Amfi Tiyatro'da buluşalım" denildi.