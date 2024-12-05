Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula'da Yatırım ve Proje İncelemeleri Yaptı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula'da Yatırım ve Proje İncelemeleri Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Kula ilçesinde Jeopark Ziyaretçi Merkezi, Jeotermal Teknolojik Sera ve Bekirbeyler Evi gibi projeleri inceledi. Ziyaret sırasında sürdürülebilirlik konuları ele alındı ve yeni yatırımlar değerlendirildi.

05.12.2024 15:05  Güncelleme: 16:31
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Burak Deste, Kula ilçesinde yatırım ve proje sahalarını inceledi. Ziyarette Jeopark Ziyaretçi Merkezi, Jeotermal Teknolojik Sera ve restorasyonu süren Bekirbeyler Evi gibi projelerde sürdürülebilirlik konuları ele alınırken, yeni yatırımlar için değerlendirmeler yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Kula ilçesine yaptığı yatırım ziyaretinde, bölgedeki projeleri yerinde inceledi. Ziyarete Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Kadir Girgin, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahmut Çalık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hale Evrim Akman ve teknik personel eşlik etti.

Heyet, Kula Belediyesi'nin faaliyet, yatırım ve proje sahalarında incelemelerde bulundu. Jeopark Belediyeler Birliği ile Zafer Kalkınma Ajansı ortaklığında hayata geçirilen Jeopark Ziyaretçi Merkezi, Jeotermal Teknolojik Sera, Tekstil'in Yeni Jönü Kula Projesi kapsamında yapılan iki fabrika ile sekiz derslikli anaokulu gibi projeler yerinde değerlendirildi. Ayrıca, restorasyonu devam eden Bekirbeyler Evi'nde sürdürülebilirlik ve projelendirme konularında yetkililerle fikir alışverişinde bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin Kula ilçesine yönelik yatırım ve projelerini gözden geçiren Burak Deste ve beraberindeki heyet, saha incelemelerinin ardından Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz ile detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

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