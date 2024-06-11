Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarını Tamamladı

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(MANİSA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi il genelinde mezarlıklarda titiz bir çalışma yaptı. Temizliği ve bakımı yapılan mezarlıklar, vatandaşların bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, "İlimiz genelinde, 17 ilçemizde 2 bin 500 mezarlığımız bulunuyor. Tüm mezarlıklarımızda Kurban Bayramı öncesi çalışmalarımız tamamlandı. Mezarlıklarımızda, budama, yabani ot temizliklerinin yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımları gerçekleştirildi. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.