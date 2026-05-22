Manisa'da mezarlıklarda bayram temizliği seferberliği

22.05.2026 16:24  Güncelleme: 16:49
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur ve güven içinde gerçekleştirebilmeleri amacıyla il genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bir bakım, onarım ve temizlik seferberliği başlattı. Yıl boyunca periyodik olarak sürdürülen çalışmalara ek olarak, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler 17 ilçede eş zamanlı olarak yoğun bir mesai yürütüyor.

Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; mezarlık alanlarındaki yabani otlar biçilerek ilaçlama yapılıyor, ağaçlar budanıyor ve kireçleniyor. Görsel düzeni sağlamak ve deformasyonları gidermek adına bordürler boyanırken, çevre duvarlarının tadilatı ile kilit parke taşlarının bakım ve onarımları da titizlikle gerçekleştiriliyor.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN KABİRLERİ UNUTULMADI

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerini de bayram öncesinde titizlikle elden geçirdi. Çalışmalar kapsamında, il genelindeki tüm şehit kabirlerinin yanı sıra Soma 301 Maden Şehitliği'nde de detaylı bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri yapılarak şehitlikler bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi.

"17 İLÇEMİZDE TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ"

Çalışmaların bayram öncesinde eksiksiz bir şekilde tamamlanacağını belirten Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun, "Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarımızda genel bir temizlik ve revizyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetleri sadece merkezde değil, Manisa'mızın 17 ilçesinde aynı hassasiyet ve titizlikle sürdürmekteyiz. Tek amacımız, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini hiçbir aksaklık yaşamadan, huzur ve huşu içinde yerine getirebilmesidir" ifadelerini kullandı.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN HUZURU İÇİN SAHADAYIZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaparak, bayram süresince vatandaşların yanında olacaklarını vurguladı. Başkan Dutlulu, "Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kaybettiğimiz sevdiklerimizi ve büyüklerimizi dualarla yardığımız müstesna günlerdir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin Kurban Bayramı süresince kabir ziyaretlerini en rahat ve en huzurlu şekilde gerçekleştirebilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. 17 ilçemizin tamamında mezarlıklarımızın temizliğini, bakımını ve onarımını büyük bir özenle yapıyoruz. Bu vesileyle vatanımız için canlarını siper eden aziz şehitlerimizi ve maden şehitlerimizi rahmetle anıyor tüm Manisalı hemşehrilerimin şimdiden mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
