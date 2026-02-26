Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Dijital Erken Uyarı Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Dijital Erken Uyarı Sistemi

26.02.2026 15:33  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, başta tarım üreticileri olmak üzere vatandaşların hava koşullarına karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla “Hava Olayları Erken Uyarı ve Bölgesel Bilgi Sistemi”ni devreye aldı. Sistem, il genelindeki meteorolojik verileri tek merkezde toplayarak, anlık riskleri ve bölgesel hava durumunu sade ve anlaşılır bir ekran üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, başta tarım üreticileri olmak üzere vatandaşların hava koşullarına karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla "Hava Olayları Erken Uyarı ve Bölgesel Bilgi Sistemi"ni devreye aldı. Sistem, il genelindeki meteorolojik verileri tek merkezde toplayarak, anlık riskleri ve bölgesel hava durumunu sade ve anlaşılır bir ekran üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin üretim süreçlerini doğrudan etkileyen hava olaylarını yakından takip etmelerini sağlamak amacıyla "Hava Olayları Erken Uyarı ve Bölgesel Bilgi Sistemi"ni kullanıma sundu. Vatandaşlar sisteme "hava.manisa.bel.tr" üzerinden ya da "Üzüm" uygulaması üzerinden erişebilecek.

Üretici için güçlü bir planlama aracı

Sistem sayesinde üreticiler, tarlasına en yakın istasyonun güncel verilerine ulaşabilecek. Don riskini önceden görerek gerekli tedbirleri alabilecek. Şiddetli yağış ve taşkın ihtimaline karşı hazırlık yapabilecek. Kuvvetli rüzgar durumuna göre ilaçlama ve gübreleme zamanlamasını planlayabilecek. Aşırı sıcaklık dönemlerini takip ederek sulama programını düzenleyebilecek.

Yedi günlük hava görünümü ile hasat planlaması yapabilecek sistemle, ani hava değişimlerinin üretimde oluşturabileceği zararların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Sistem, yalnızca üreticilere değil, günlük yaşamını hava koşullarına göre planlamak isteyen tüm Manisalılara da hizmet veriyor. Mahalle ve ilçe düzeyinde hava durumunu takip edebilecek vatandaşlar, aktif riskleri harita üzerinden görebilecek ve günlük planlarını hava koşullarına göre düzenleyebilecek.

Canlı harita ve anlık uyarılar

Sistem üzerinde meteorolojik istasyonları canlı harita üzerinden görebilecek olan vatandaşlar ve üreticiler; seçilen istasyonda sıcaklık, nem, rüzgar ve yağış gibi temel verilere anlık olarak ulaşabilecek. Şiddetli yağış, don riski, kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcaklık gibi hava olaylarını açık ve anlaşılır bir dille aktaran sistemde, kullanıcılar isterlerse SMS ya da Üzüm APP üzerinden bildirim alabilecek ya da bildirim tercihlerini kişisel olarak yönetebilecek.

Güncel ve güvenilir veri altyapısı

Sahadan gelen istasyon ölçümleri ile tahmin verilerini birlikte değerlendirebilen sistem üzerinden vatandaşlar ve üreticiler, verileri güncel olarak ekranda görebilecek. Böylece kullanıcılar, hem mevcut durumu hem de yaklaşan riskleri net biçimde görebiliyor olacak.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Teknoloji, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Dijital Erken Uyarı Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
’’Yeni Arda Güler’’ diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya’dan kanca ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Barzani’den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:01:58. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Dijital Erken Uyarı Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.