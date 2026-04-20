Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engelli Nakil Aracı Hizmetini Hayata Geçirdi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla engelli nakil aracı hizmetini hayata geçirdi. Uygulamayla birlikte vatandaşlar, randevu alarak ücretsiz nakil hizmetinden yararlanabilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında engelli nakil aracı hizmeti sunuldu.

"Hiç kimse yoksa biz varız"

Hizmete giren yeni araçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her zaman vatandaşın yanında olduklarının altını çizdi. Sosyal belediyecilik sözünü tutmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dutlulu, "Hiç kimse yoksa biz varız. Büyükşehir Belediyemiz bünyesine kattığımız yeni engelli nakil araçlarımız artık Manisalı vatandaşlarımızın hizmetinde. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha aktif ve özgür olabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Halkımızın her anında yanında olmaya, Manisa'mız için sevgiyle ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hayatı kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, engelli yurttaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Sert, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak engelli yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına projelerimize bir yenisini daha ekledik. Daha önce ilçe belediyeleri tarafından sunulan engelli nakil aracı hizmetini artık Büyükşehir Belediyesi olarak devreye aldık. İki aracımızla hizmete başladık. Vatandaşlarımız, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Wep sitesi üzerinden randevu oluşturarak bu hizmetten yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan teşekkür

Hizmetten faydalanan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gazi Uzman Çavuş Yıldırım Yaşar Çiltaş, özellikle hastane süreçlerinde yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek, "Hastanelere ilgi ve alaka yeterli olmuyor, çok zorlanıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Birimi'nden çok memnunuz. Bütün sorunlarımıza çare buluyorlar" diye konuştu.

Batuhan Çiltaş da desteklerinden dolayı Dutlulu'ya teşekkür ederek, "Besim Başkanımıza ailem adına çok teşekkür ederim" dedi.