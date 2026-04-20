Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engelli Nakil Aracı Hizmetini Hayata Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engelli Nakil Aracı Hizmetini Hayata Geçirdi

20.04.2026 16:45  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için yeni bir nakil aracı hizmeti başlattı. İki araçla hizmete giren uygulama, randevu alınarak ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla engelli nakil aracı hizmetini hayata geçirdi. Uygulamayla birlikte vatandaşlar, randevu alarak ücretsiz nakil hizmetinden yararlanabilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında engelli nakil aracı hizmeti sunuldu.

"Hiç kimse yoksa biz varız"

Hizmete giren yeni araçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her zaman vatandaşın yanında olduklarının altını çizdi. Sosyal belediyecilik sözünü tutmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dutlulu, "Hiç kimse yoksa biz varız. Büyükşehir Belediyemiz bünyesine kattığımız yeni engelli nakil araçlarımız artık Manisalı vatandaşlarımızın hizmetinde. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha aktif ve özgür olabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Halkımızın her anında yanında olmaya, Manisa'mız için sevgiyle ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hayatı kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, engelli yurttaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Sert, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak engelli yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına projelerimize bir yenisini daha ekledik. Daha önce ilçe belediyeleri tarafından sunulan engelli nakil aracı hizmetini artık Büyükşehir Belediyesi olarak devreye aldık. İki aracımızla hizmete başladık. Vatandaşlarımız, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Wep sitesi üzerinden randevu oluşturarak bu hizmetten yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan teşekkür

Hizmetten faydalanan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gazi Uzman Çavuş Yıldırım Yaşar Çiltaş, özellikle hastane süreçlerinde yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek, "Hastanelere ilgi ve alaka yeterli olmuyor, çok zorlanıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Birimi'nden çok memnunuz. Bütün sorunlarımıza çare buluyorlar" diye konuştu.

Batuhan Çiltaş da desteklerinden dolayı Dutlulu'ya teşekkür ederek, "Besim Başkanımıza ailem adına çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engelli Nakil Aracı Hizmetini Hayata Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:27:42. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engelli Nakil Aracı Hizmetini Hayata Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.