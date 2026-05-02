Mesir Macunu Festivali Coşkusu Hastanelere Taşındı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali coşkusunu hastanelere taşıdı. Festival etkinliklerine katılamayan hastalara ve refakatçilerine, belediye ekipleri tarafından geleneksel mesir macunu ikram edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hastanede tedavi gördüğü veya refakatçi olduğu için festival alanına gidemeyen vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ulaştırılan, "Hastanede olduğumuz için festivale katılamadık, bizlere de mesir macunu ulaştırabilir misiniz?" talepleri kısa sürede karşılık buldu. Başkan Dutlulu'nun talimatıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından organize edilen çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi ziyaret edildi. Ekipler, servisleri gezerek hasta ve yakınlarına mesir macunu ikram etti.

"Tek dileğimiz, bu kadim mirasın herkese şifa ve moral olması"

Başkan Besim Dutlulu,"Mesir macunu geleneği, toplumun her kesimine hitap eden köklü bir mirastır. Festival heyecanını yerinde yaşayamayan vatandaşlarımızın talebine kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Ekiplerimiz aracılığıyla bu şifalı geleneği hastanelerimize ulaştırdık. Tek dileğimiz, bu kadim mirasın herkese şifa ve moral olmasıdır" diye konuştu.

Vatandaşlar ise kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Dutlulu'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.