Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında 100 binden fazla kişiye iftar yemeği sunarak, ihtiyaç sahibi ailelere evlerinde sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ferdi Zeyrek, 'Hedefimiz, Manisa'da hiçbir yurttaşımızın yatağa aç girmemesidir' dedi.

25.03.2025 12:12  Güncelleme: 13:29
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin 26 farklı noktasında 100 binden fazla kişiye iftar yemeği sunarken iftar sofralarına katılamayan ihtiyaç sahiplerinin evlerine de sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ferdi Zeyrek, "Hedefimiz, Manisa'da hiçbir yurttaşımızın yatağa aç girmemesidir. Bu anlayışla, ramazan ayında olduğu gibi yıl boyunca sosyal yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlara her gün belediyenin aşevinden sıcak yemek servisi yaparak, ramazan bereketini sofralara taşıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, ramazan ayı boyunca süren sıcak yemek dağıtımının önemine dikkati çekerek, "Yaşlı, engelli ve hastalığı nedeniyle iftar sofralarımıza katılamayan vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Amacımız, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve sofralarına bir nebze olsun destek olabilmek. Bunun yanında Cumhuriyet Meydanı'nda sabit iftar soframız, kapalı pazar yerlerinde ve mahallelerde gezici iftar organizasyonları düzenliyoruz. Ayrıca, ilçelerimizde de koordineli olarak iftar sofraları kurduk. Ay boyunca, evlere 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını gerçekleştiriyor, 100 binden fazla kişiye de sofralarımızda iftar yemeği ulaştırmayı hedefliyoruz. Yıl boyunca bu yardımlarımıza devam edeceğiz. Başkanımız Ferdi Zeyrek'in 'Hiçbir yurttaş yatağa aç girmesin' talimatıyla, tüm gücümüzle bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.

"Aşevimizde hazırladığımız sıcak yemekleri ulaştırıyoruz"

Ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Zeyrek ise "İftar sofralarımızda hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, ancak sofralarımıza katılamayan vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftar saatinden önce aşevimizde hazırladığımız sıcak yemeklerini ulaştırarak yanlarında oluyoruz. Hedefimiz, Manisa'da hiçbir yurttaşımızın yatağa aç girmemesidir. Bu anlayışla, ramazan ayında olduğu gibi yıl boyunca sosyal yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da devam edecek sıcak yemek dağıtımı ve sosyal destek çalışmalarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyor. Ramazan boyunca beş bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi desteği de sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ferdi Zeyrek, Manisa, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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