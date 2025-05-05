Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Gübre Desteği - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Gübre Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, zirai dondan zarar gören üreticilere yönelik gübre desteğini genişletti. Üzüm, kiraz, badem, ceviz, kayısı, şeftali ve erik üreticileri, başvurularını 30 Mayıs 2025'e kadar yapabilecek.

05.05.2025 18:39  Güncelleme: 20:52
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, zirai dondan zarar gören üreticiler için yaşama geçirdiği gübre desteğinin kapsamını genişletti. Tüm ilçelerde üzüm, kiraz, badem, ceviz, kayısı, şeftali, erik üreticilerini de kapsayacak destek için son başvuru tarihi, 30 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Geçen aylarda meydana gelen zirai don olayının ardından üreticilere yüzde 100 hibe ile sıvı gübre ve aminoasit desteğinde bulunulacağını açıklayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hibe desteğinin kapsamını genişletti. Zirai don afetinin etkilerini azaltmaya yardımcı olacak sıvı gübre ve aminoasit için tüm ilçelerde zirai dondan zarar gören üzüm, kiraz, badem, ceviz, kayısı, şeftali, erik üreticileri de desteğe başvurabilecek. Hibe desteğine son başvuru tarihi ise 30 Mayıs olarak güncellendi.

Akıllı telefon veya tabletlerin Apple Store veya Play Store'de bulunan "Manisa İçin Tarım" uygulamasında kullanıcı kaydı oluşturulduktan sonra "Hibe-Destekler" butonundan "Zirai Don Afeti İçin Hibe Desteği"ne başvuru yapılabilecek. Başvurusunu "Manisa İçin Tarım" uygulaması üzerinden yapan üreticilerin başvurusu, sonuçlandırılması, hibe yapılan ürünün teslim edilme yeri ve zamanı ile ilgili tüm bildirimler de cihazlarına anlık olarak iletilecek.

Akıllı telefon veya tableti bulunmayan üreticiler ise 'https://manisaicintarim.manisa.bel.tr/login' bağlantısı üzerinden kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra "Hibe Yönetimi" ekranından "Zirai Don Afeti için Hibe Desteği"ne başvuru yapabilecek.

Her iki yöntemle de başvuru yapamayan üreticiler ise merkez ilçelerde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 1. Kat'ta bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan; diğer ilçelerde ise ilçe muhtarlık işleri şube müdürlüklerinden yardım ve destek alabilecek.

Desteğe başvurmak için gereken kriterler, şöyle:

-Hibe desteğinden zirai don afetinden etkilenen tüm ilçelerde, toplam 20 dekar ve altı üzüm, kiraz, badem, ceviz, kayısı, şeftali, erik ağacı vb. bulunan üreticiler yararlanabilecek.

-Zirai don afeti hibe başvurusunda bulunan üreticilerin başvuru yaptığı üzüm, kiraz, badem, ceviz, kayısı, şeftali, erik ağacı vb. meyve dikili olan alanlarında zirai don için yapılmış tarım sigortası (TARSİM) olmaması gerekiyor.

Zirai don afeti için hibe başvurusu yapılan meyve alanlarında İlçe Hasar Tespit Komisyonu tarafından zirai don hasarı tespit edilmiş olması şartı aranıyor.

-İdare tarafından verilen desteği aldığı halde bu karar hükümlerine aykırı ve amacı doğrultusunda kullanmadığı tespit edilen hak sahiplerinin aldığı ayni destek, teslim tarihindeki bedeli üzerinden, nakdi desteklerin ise desteğin verildiği tarih ile bu karar hükümlerine aykırı ve amacı doğrultusunda kullanmadığı tespitinin hak sahibine tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 Sayılı Kanun'a göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hak sahiplerinden tahsil edilecek.

Hibe desteği başvurusunda istenilecek belgeler ise şunlar:

- Güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Çiftçi Belgesi.

-Başvuru yapılan üzüm, kiraz, badem, ceviz, kayısı, şeftali, erik ağacı vb. dikili olan meyve alanlarında zirai don için yapılmış tarım sigortası (TARSİM) olmadığına dair belge.

-Başvuru yapılan üzüm, kiraz, badem, ceviz, kayısı, şeftali, erik ağacı vb. dikili olan meyve alanlarının tapu kayıt belgesi.

-Başvuru yapılan üzüm, kiraz, badem, ceviz, kayısı, şeftali, erik ağacı vb. dikili olan meyve alanları için İlçe Hasar Tespit Komisyonu raporları veya hasar tespit tutanakları ise başvuru yapan üreticiler tarafından sisteme yüklenmeyecek; Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden istenilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Manisa, Güncel, Tarım, Kiraz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Gübre Desteği - Son Dakika

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