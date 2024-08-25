Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'deki beton parke fabrikası 24 saat çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'deki beton parke fabrikası 24 saat çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin Salihli\'deki beton parke fabrikası 24 saat çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'deki beton parke, bordür ve boru üretim fabrikası, 24 saat kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Üç vardiya sistemiyle günde ortalama 6 bin metrekare kilit parke taşı üreten fabrika, çeşitli boyut ve renklerde küp ve kare taşlar, bordürler ve yağmur oluklarının da yapımını gerçekleştiriyor.

25.08.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'deki beton parke, bordür ve boru üretim fabrikası, 24 saat kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Üç vardiya sistemiyle günde ortalama 6 bin metrekare kilit parke taşı üreten fabrika, çeşitli boyut ve renklerde küp ve kare taşlar, bordürler ve yağmur oluklarının da yapımını gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'deki beton parke, bordür ve boru üretim fabrikasında 24 saat kesintisiz üretim yapıyor. Üç vardiya sistemiyle çalışan fabrikada, günlük ortalama 6 bin metrekare kilit parke taşı üretiliyor. Çeşitli boyut ve renklerde, küp ve kare taşların yanı sıra bordür ve yağmur oluklarını da içeren üretim kapsamındaki ürünler, Belediye'nin hem kendi projelerinde kullanılıyor hem de yapılan protokoller ile ilçe belediyelerine sevki sağlanıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve ihtiyaçlarına yönelik üretimin de yapıldığı fabrikada çeşitli ebatlarda beton borular, yükseltme elemanları, konik ve taban bilezikleri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Vitaş, "MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerde altyapı ve üstyapı malzemelerinin yanı sıra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın üstyapı malzemelerinin tedariki de Salihli Kilit Parke Taş Fabrikası'ndan karşılanmaktadır. Bu noktada çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Salihli, Ekonomi, Manisa, Üretim, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'deki beton parke fabrikası 24 saat çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:10:52. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'deki beton parke fabrikası 24 saat çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement