Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin Salihli\'deki beton parke fabrikası 24 saat çalışıyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'deki beton parke, bordür ve boru üretim fabrikası, 24 saat kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Üç vardiya sistemiyle günde ortalama 6 bin metrekare kilit parke taşı üreten fabrika, çeşitli boyut ve renklerde küp ve kare taşlar, bordürler ve yağmur oluklarının da yapımını gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'deki beton parke, bordür ve boru üretim fabrikasında 24 saat kesintisiz üretim yapıyor. Üç vardiya sistemiyle çalışan fabrikada, günlük ortalama 6 bin metrekare kilit parke taşı üretiliyor. Çeşitli boyut ve renklerde, küp ve kare taşların yanı sıra bordür ve yağmur oluklarını da içeren üretim kapsamındaki ürünler, Belediye'nin hem kendi projelerinde kullanılıyor hem de yapılan protokoller ile ilçe belediyelerine sevki sağlanıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve ihtiyaçlarına yönelik üretimin de yapıldığı fabrikada çeşitli ebatlarda beton borular, yükseltme elemanları, konik ve taban bilezikleri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Vitaş, "MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerde altyapı ve üstyapı malzemelerinin yanı sıra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın üstyapı malzemelerinin tedariki de Salihli Kilit Parke Taş Fabrikası'ndan karşılanmaktadır. Bu noktada çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.