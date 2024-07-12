Manisa Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, personelinin iş sağlığı ve güvenliği, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için düzenlediği kurum içi eğitimlerine 'Yüksekte Güvenli Çalışma' eğitimi ile devam etti. Eğitim kapsamında risk grubundaki 50 personele yüksekte güvenli çalışma ve çalışmada kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

12.07.2024 18:39  Güncelleme: 18:55
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, personelinin iş sağlığı ve güvenliği, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için düzenlediği kurum içi eğitimlerine 'Yüksekte Güvenli Çalışma' eğitimi ile devam etti. Eğitim kapsamında risk grubundaki 50 personele yüksekte güvenli çalışma ve çalışmada kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik eğitimler düzenlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda risk grubundaki Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan 50 personele, yüksekte güvenli çalışma ve kullanılan ekipmanlara ilişkin eğitim verildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir tarafından 'Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik'in 'Yüksekte Çalışma' başlıklı maddesi hakkında bilgi verildi. Ardından İtfaiye Eğitmeni Mehmet Ateş tarafından eğitime katılan personele, yüksekte çalışma güvenliğinin sağlanması, emniyet alma kuralları, kişisel koruyucu ekipmanları anlatıldı.

Kaynak: ANKA

Manisa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi - Son Dakika

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