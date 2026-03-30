30.03.2026 17:23  Güncelleme: 17:55
(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'da Irlamaz Rekreasyon Alanı 1'inci etap çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ancak çalışmalarımız sadece burayla sınırlı kalmayacak. Turgutlu trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak Ergenekon Kavşağı projemizde yaz aylarında temel atmayı planlıyoruz. Irlamaz 2'nci etap için projelendirme çalışmalarımızı tamamlayarak, meclis onayına sunacağız. Ayrıca Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallesi sakinlerimizin büyük bir ihtiyacı olan Halı Saha ve Düğün Salonu projelerimize de en kısa sürede başlayacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'nun çehresini değiştirecek yatırımlara devam ediyor. Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı'ndaki birinci etap çalışmalarında sona gelinirken, Başkan Dutlulu ilçe için yeni bir vizyon çizdi.

Yeni nesil "seçici geçirgen bariyer" sistemi ile park daha güvenli

Turgutluluların özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği Irlamaz Rekreasyon Alanı birinci kısımda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda köklü değişiklikler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla alanın çevresine 2 bin 500 metrelik demir korkuluk imal edildi. Yeni nesil "seçici geçirgen bariyer" sistemi sayesinde motosiklet girişi engellenerek park daha güvenli hale getirildi. Bu sistem; engelli vatandaşların, bebek arabalı ailelerin ve yayaların alana zahmetsizce erişimine imkan tanıyor. Ayrıca alan içerisindeki köprü zeminleri, spor sahaları, panel çitler ve piknik alanlarındaki mangallar da tamamen yenilenerek modernize edildi.

Dutlulu, Turgutlu genelinde hayata geçirilecek projelerle ilgili konuştu. Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Dutlulu, şunları söyledi:

"Manisa'mızın her köşesine dokunmaya devam edeceğiz"

"Turgutlu'muza nefes olan Irlamaz Rekreasyon Alanı 1'inci etap çalışmalarımızı tamamladık. Ancak çalışmalarımız sadece burayla sınırlı kalmayacak. Turgutlu trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Ergenekon Kavşağı projemizde, yaz aylarında temel atmayı planlıyoruz. Irlamaz 2'nci etap için projelendirme çalışmalarımızı tamamlayarak, meclis onayına sunacağız. Ayrıca Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallesi sakinlerimizin büyük bir ihtiyacı olan Halı Saha ve Düğün Salonu projelerimize de en kısa sürede başlayacağız. Manisa'mızın her köşesine dokunmaya, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz."

"Güvenlik ve konfor bir arada"

Çalışmaların teknik detaylarını aktaran mimar Barış Kutsal Karaaslan, geliştirilen "seçici geçirgen bariyer" sistemiyle motosiklet girişini engelleyerek engelli vatandaşlar ve bebek arabalı aileler için tam erişilebilirlik sağladıklarını belirtti. Karaaslan, köprülerin onarımından spor sahalarının yenilenmesine, mangalların modernize edilmesinden panel çitlerin değişimine kadar her noktanın titizlikle elden geçirildiğini ifade etti.

Turgutlu Koordinatörü Tekin Çakmak ise vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda alanın huzurlu bir sosyal donatı alanına dönüştürüldüğünü ve kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını vurguladı.

Kaynak: ANKA

