Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın 1. Lig Başarısı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın 1. Lig Başarısı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, KFC Kadınlar 1. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Takım, başkan Ferdi Zeyrek'e kupa ile yaptıkları ziyarette, geçmişte verdikleri şampiyonluk sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadı.

25.02.2025 12:04
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(MANİSA) - KFC Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Ekibe yedi, sekiz ay önce şampiyonluk sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, "Bugün kupayla geldiniz. Sözünüzü tuttuğunuz için sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'ni ilk sırada tamamlayarak final müsabakalarını oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Çeyrek final ve yarı final gruplarını ilk sırada tamamlayan voleybolcular, final grubunda ikinci oldu.

KFC Kadınlar 1. Ligi'ne çıkmaya hak kazanan siyah-beyazlı ekip, kupayla birlikte Başkan Zeyrek'i ziyaret etti. Kulüp Başkanı Emre Hasgör, As Başkan Ersin Öztaş, Voleybol Şube Başkanı Murat Kümüştekin, Yönetim Kurulu üyeleri Nabi Başbay, Atınç Aksoy ve Alper Ayan, Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya, Başantrenör Caner Doğançay, teknik ekip ile sporcular, Ferdi Zeyrek'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Yaklaşık yedi, sekiz ay önce yine bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Sözünüzü tuttuğunuz için çok teşekkür ederim"

"Söz vermiştiniz 'Kupayla geleceğiz' diye. Bugün kupayla geldiniz. Antrenörümüz, yöneticilerimiz ve sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz de böyle bir alışkanlık var, sözünü tutmak gibi. Ben de göreve geldiğimden bu yana ne söz verdiysem onları tutmaya çalışıyorum, bunun için de çok yoğun çalışıyorum. Sizlere de sözünüzü tuttuğunuz için çok teşekkür ederim."

Kupanın çok anlamlı olduğunu, herkesin emeği, gayreti ve çabası olduğunu kaydeden Zeyrek, şöyle devam etti:

"Yüzlerinizdeki aile birliğini görüyorum"

"Yüzlerinizdeki aile birliğini bugün yine görüyorum. Sizden bir söz daha almak istiyorum. Seneye de aynı kupadan bekliyoruz. Bunun için ben elimden geleni yapacağım. Hem sizlerin kişisel ve sportif gelişimi hem de şehrimizin bu anlamda temsil edilmesi ve böyle kupalarla taçlandırılması bizler için çok önemli. Alt liglerde sizleri görüp özenip de 'Ben de üst liglerde temsil edebilirim' diyen birçok kardeşimiz var. Öncelikle onlara bir alan açmamız lazım. Bu yüzden sizlerin önümüzdeki yıl 1. Lig'de de direkt olarak kupayı hedefleyen bir takım olacağınızdan hiçbir şüphem yok. Ne güzel bir aile oluşturdunuz, herkesin yüzleri gülüyor. Bunun devamının gelmesi lazım. İnşallah ondan sonraki sene de Sultanlar Ligi'nde hep birlikte mücadele edeceğiz. Benim böyle bir hedefim ve hayalim var, sizlerin de olduğunu biliyorum. Yanınızda olamazsam da sizleri izledim. Gerçekten çok heyecanlıydı. Biz ekran karşısında heyecanla izledik sizleri. Çok güzel bir duyguydu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kupaların devamının gelmesini de istiyorum."

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Başantrenörü Caner Doğançay, "Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sezon geçirdik. Hedefimiz olan 1. Lig'e, hep beraber çok çalıştık çıktık, verdiğimiz sözleri tuttuk. Çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de inşallah 1. Lig'de de söz vereceğiz ve hedefimize hep beraber ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Emre Hasgör de "Birbirlerine bağlı bir ekip var. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Şampiyonluğun ötesinde çok güzel anılarımız oldu" dedi.

Takım kaptanı Gülsüm Şeyda Alp Taşlı ise herkesin çok büyük desteği olduğunu belirterek, "İnandık, şampiyon olduk. Umarım önümüzdeki sezon da böyle bir yapılanma olur. Başarı Manisa'ya çok yakıştı. Teşekkür ediyorum, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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