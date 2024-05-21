Manisa Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Kooperatiflerine Yapılan Desteklemeyi Artırdı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Kooperatiflerine Yapılan Desteklemeyi Artırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Kooperatiflerine Yapılan Desteklemeyi Artırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla toplu taşıma kooperatiflerine yapılan ücretsiz biniş başına destekleme ücretini 6,5 TL'den 10,25 TL'ye çıkardı. Bu kararla birlikte ücretsiz seyahat hakkına sahip vatandaşlar için toplu taşıma kooperatiflerine yapılan destek yüzde 57,6 artırıldı.

21.05.2024 15:51  Güncelleme: 16:36
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla toplu taşıma kooperatiflerine yapılan ücretsiz biniş başına destekleme ücreti 6,5 TL'den 10,25TL'ye çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı meclis toplantısında ücretsiz biniş hakkına sahip vatandaşlar için toplu taşıma kooperatiflerine yapılan desteğini yüzde 57,6 artırdı.

Konuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Büyükşehir Belediye'miz sınırları içerisinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ücretsiz veya Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında ücretsiz seyahat hakkı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, şehit yakını ve gazilerimiz, engelli vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına gönül rahatlığı ile ücretsiz olarak kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla Mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclisi'mizde alınan karar ile kooperatiflere yapılan desteklemede yüzde 57,6 oranında artışa gidildi. Bu bağlamda, özel kooperatifler tarafından aylık taşınan 500 binin üzerindeki ücretsiz yolcunun biniş başına 10,25 TL olarak ücretleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mız tarafından ödeneceğinden 65 yaş üzeri ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilirler."

Kaynak: ANKA

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