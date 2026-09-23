Manisa'da 11 öğrenci saldırıda yaralandı, Eğitim-İş İzmir sorumluları istifaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da 11 öğrenci saldırıda yaralandı, Eğitim-İş İzmir sorumluları istifaya çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa\'da 11 öğrenci saldırıda yaralandı, Eğitim-İş İzmir sorumluları istifaya çağırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş İzmir, Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki göstererek sorumluları istifaya çağırdı. Eylemde okulun 1. derece riskli olduğu, 7 bakanlığın protokolünden 15 saat sonra saldırı yaşandığı belirtildi; siyah giyinme ve üç gün kokart takma başlatıldı.

(İZMİR) - Eğitim-İş İzmir, Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki göstererek, çocukların güvenliğinden sorumlu kurumların gerekli önlemleri almadığını savundu ve sorumluları istifaya çağırdı.

Eğitim-İş üyeleri, okullarda artan şiddete ve Manisa'da 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya karşı Konak YKM önünde bir araya geldi. "Çocuklarımızı koruyamayan düzenin sorumluları istifa" çağrısıyla düzenlenen eylemde basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, okullardaki güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

"RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN OKULDA GÜVENLİK TEDBİRİ ALINMADI"

Saldırının yaşandığı okulun güvenlik açısından "1. derece riskli okul" kategorisinde bulunduğunu söyleyen Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, "Bir okulun çocuklarımız açısından riskli alan olarak sınıflandırılması başlı başına bir sorunken, 1. derece riskli olarak tespit edilen bir okulda gerekli güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sormak zorundayız. Okulun girişinde dahi güvenlik sağlanamamış olması İçişleri Bakanlığı'nın ciddi bir zafiyetidir. Yaz tatili boyunca eksikliklerin tespit edilip önlem alınması gerekiyordu" diye konuştu.

"AÇIKLAMADAN 15 SAAT SONRA SALDIRI YAŞANDI"

Yaz tatili boyunca gerekli önlemlerin alınmadığını belirten Şen, 7 bakanlığın imzaladığı okul güvenliği protokolünü eleştirerek şunları söyledi:

"Okullar açıldıktan bir hafta sonra 7 bakanlık kameraların karşısına geçip güvenlik değerlendirmelerinin yapıldığını, risklerin tespit edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını açıklayarak bir protokol imzaladı. Bu açıklamaların üzerinden henüz 15 saat geçmişken 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı bir saldırının yaşanması tam bir ciddiyetsizliktir. Saldırıyı gerçekleştiren çocuk, açık liseye geçip örgün eğitimden kopmuş, yeniden kayıt yaptırmış ancak günlerdir okula gelmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklar okuldan ve sistemden koparken neredeydiniz?"

"EĞİTİMDE ŞİDDET POLİSİYLE TEDBİRLERLE ÖNLENEMEZ"

Sorunun yalnızca polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini vurgulayan Şen, taleplerini şu sözlerle sıraladı:

"Okul güvenliğini yalnızca kapıya güvenlik görevlisi koyarak sağlayamazsınız. Yeterli sayıda PDR uzmanı, çocuk psikoloğu ve sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmeli; ikili eğitime son verilerek kalabalık sınıflar azaltılmalıdır. Çocuklarımızın ne şiddetin mağduru ne de faili olmasını istemiyoruz. Çocuklarımız yaşamını kaybettikten sonra müdahale eden değil; riski önceden gören, kapısını çalan ve koruyan bir kamu düzeni istiyoruz."

Eğitim-İş, yaşanan olaylara tepki göstermek ve talepleri gündemde tutmak amacıyla okullarda siyah giyinme ve üç gün boyunca kokart takma eylemi başlattıklarını duyurdu.

Kaynak: ANKA
GüvenlikEğitimGüncelManisaİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye kararına savcılık itirazı DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası Tahliye kararına savcılık itirazı! DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası
Marmaris’te Rusya’nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı Marmaris'te Rusya'nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören’de çöken yol araçları yuttu Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören'de çöken yol araçları yuttu
Milas’ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı Milas'ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson’dan İsrail’e soykırım tepkisi İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:42
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 20:08:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa'da 11 öğrenci saldırıda yaralandı, Eğitim-İş İzmir sorumluları istifaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei