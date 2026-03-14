Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Tıp Bayramı'na Özel Işıklandırma

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla belediye hizmet binasında ışıklandırma çalışması yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye hizmet binası, sağlık camiasının simgesi olan yeşil ve beyaz renklerle ışıklandırıldı. Gece saatlerinde yapılan ışıklandırma çalışmasıyla sağlık çalışanlarına yönelik dayanışma ve teşekkür mesajı verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, insan hayatını korumak için gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan tüm hekimlerin ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, emeklerinin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.