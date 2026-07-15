Manisa'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika
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Manisa'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

15.07.2026 14:55  Güncelleme: 16:30
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Manisa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı, kabirlerine karanfil bırakıldı.

(MANİSA)- Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı, kabirlerine karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Manisa Valiliği tarafından düzenlenen programda şehitler anıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş'ın da katıldığı Garnizon ve Polis Şehitlikleri'nde gerçekleştirilen törenlerde, şehitler dualarla anılırken, kabirlerine karanfil bırakıldı. Anma programı ilk olarak Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Programa; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yaşar Selcan ile il protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Hatuniye Camii İmam Hatibi Abdullah Karakuş tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tüm şehitler için dua etti. Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından program Polis Şehitliği'nde devam etti. Görevleri sırasında şehit olan emniyet teşkilatı mensupları kabirleri başında rahmet ve minnetle anıldı.

Kaynak: ANKA

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