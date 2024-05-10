Manisa\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu öğrencileri ağaçlandırma çalışmasına katıldı

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Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Yunusemre ilçesinde bir okulun bahçesinin ağaçlandırma çalışmasına katıldı.

Kırsal Sarma Mahallesi'ndeki Sarma İlkokulu bahçesindeki etkinlikte fidan diken öğretmen ve öğrenciler, piknik yaptı.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu Müdür Yardımcısı Çiğdem Keleş, her ay farklı bir etkinlikle okul öncesi öğrencilere duyarlılık kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği ile çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu ay çocuklara çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Keleş, "Yapılan ve yapılacak tüm faaliyetlerimizde, doğayı koruma, doğayla iç içe olma, tarihi ve kültürel mirasımızı tanıma, doğal kaynaklarımızı koruma ve bu konuda farkındalık oluşturma temalarının yer alıyor." diye konuştu.