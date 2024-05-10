Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu öğrencileri ağaçlandırma çalışmasına katıldı - Son Dakika
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Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu öğrencileri ağaçlandırma çalışmasına katıldı

Manisa\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu öğrencileri ağaçlandırma çalışmasına katıldı

Manisa'da bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Yunusemre ilçesindeki bir okulun bahçesinde ağaçlandırma çalışmasına katıldı. Sarma İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte fidan dikimi yapıldı ve piknik yapıldı. Okul yönetimi, her ay farklı bir etkinlikle öğrencilere duyarlılık kazandırmayı hedeflediklerini belirtti ve bu ay çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

10.05.2024 13:13
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Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Yunusemre ilçesinde bir okulun bahçesinin ağaçlandırma çalışmasına katıldı.

Kırsal Sarma Mahallesi'ndeki Sarma İlkokulu bahçesindeki etkinlikte fidan diken öğretmen ve öğrenciler, piknik yaptı.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu Müdür Yardımcısı Çiğdem Keleş, her ay farklı bir etkinlikle okul öncesi öğrencilere duyarlılık kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği ile çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu ay çocuklara çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Keleş, "Yapılan ve yapılacak tüm faaliyetlerimizde, doğayı koruma, doğayla iç içe olma, tarihi ve kültürel mirasımızı tanıma, doğal kaynaklarımızı koruma ve bu konuda farkındalık oluşturma temalarının yer alıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yunusemre, 23 Nisan, Manisa, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu öğrencileri ağaçlandırma çalışmasına katıldı - Son Dakika
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