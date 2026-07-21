Maski, Sarıgöl Ahmetağa'da 25 Yıllık Altyapı Sorununu Çözüyor - Son Dakika
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Maski, Sarıgöl Ahmetağa'da 25 Yıllık Altyapı Sorununu Çözüyor

21.07.2026 15:45  Güncelleme: 16:55
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Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ, Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır süren kanalizasyon sorununu çözmek için yürüttüğü 2,5 km'lik altyapı yatırımında sona yaklaştı. Çalışmalar tamamlandığında mahalle modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşacak.

(MANİSA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır devam eden kanalizasyon sorununu çözmek için yürüttüğü 2,5 kilometrelik altyapı yatırımında sona yaklaştı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle modern, sağlıklı ve güvenli bir kanalizasyon altyapısına kavuşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde uzun yıllardır vatandaşların mağduriyet yaşadığı kanalizasyon sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla başlatılan 2,5 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasında sona gelindi.

"YILLARDIR BEKLENEN BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmetağa Mahallesi'nde uzun yıllardır beklenen önemli bir altyapı sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Yıllardır beklenen bir sorunu daha çözüyoruz. Sarıgöl ilçemiz Ahmetağa Mahallemizde uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon sorununu, 2,5 kilometrelik yeni hat çalışmamızla kalıcı olarak çözüme kavuşturuyoruz. Çalışmalarımızda sona yaklaştık. Tamamlandığında mahallemiz daha sağlıklı, daha güvenli ve modern bir altyapıya kavuşacak. Manisa'mızın 17 ilçesinde, güçlü altyapı ve sağlıklı bir gelecek için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

2,5 KİLOMETRELİK ALTYAPI YATIRIMINDA SONA GELİNDİ

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Erman Erdoğan da çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Ahmetağa Kısmi Kanalizasyon Yapım İşi'nde sona yaklaştık. Toplam 2,5 kilometrelik çalışma kapsamında 300 milimetrelik ana hat imalatını tamamladık. 200 milimetrelik bağlantı ve şebeke hatlarının yapımına devam ediyoruz. Ayrıca çalışma kapsamında toplam 85 metre uzunluğunda iki adet yatay delgi imalatını da gerçekleştirdik" diye konuştu.

Ahmetağa Mahalle Muhtarı Himmet Bursal, yatırımın mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek, "Mahallemizin yaklaşık 25 yıldır devam eden altyapı sorununu çözüyoruz. Özellikle 5 caddemizde kanalizasyon taşkınlarından dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Ekipler 26 gündür sahada büyük özveriyle çalışıyor. İşlerini titizlikle yürütüyorlar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya, Sarıgöl Belediye Başkanımız Tahsin Akdeniz'e ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle Azası Mustafa Emircan ise özellikle yağışlı havalarda yaşanan taşkın ve kötü koku sorunlarının vatandaşları olumsuz etkilediğini belirterek, çalışmalar sayesinde bu sorunların ortadan kalkacağını söyledi.

Ahmetağa Mahallesi sakini Erdal Güven de yıllardır bekledikleri hizmetin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, altyapı yatırımının mahalle için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Maski, Sarıgöl Ahmetağa'da 25 Yıllık Altyapı Sorununu Çözüyor - Son Dakika

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