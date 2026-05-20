Şehzadeler Belediyesi'nde 55 Bin 500 TL Promosyon Müjdesi

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi bünyesinde görev yapan, Şehzadeler Mühendislik A.Ş'ye bağlı toplamda 714 personeli kapsayan banka maaş promosyon süreci olumlu sonuçlandı. Varılan anlaşma sonucunda belediye bünyesinden çalışan 714 personele kişi başı 55 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Mühendislik şirketinde görev yapan personeli kapsayan banka promosyon anlaşması imzalandı. Belediyede gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Hakan Şimşek, belediye yöneticileri, Hizmet İş Sendikası'nın temsilcileri ve Yapı Kredi Bankası Manisa Şube yetkilileri katıldı. Yapı Kredi Bankası ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında yaklaşık 714 çalışan toplam 55 bin 500 TL promosyon ödemesi almaya hak kazandı. 36 ayı kapsayan protokol doğrultusunda promosyon ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde personelin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

"EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN HAKKINI KORUMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Başkan Hakan Şimşek, belediye hizmetlerinin arkasındaki en büyük gücün emekçi personel olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hizmet İş Sendikası ve Yapı Kredi Bankası ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, Şehzadeler Mühendislik şirketimizde görev yapan 714 çalışma arkadaşımızı kapsayan 36 aylık promosyon protokolünü imzaladık. Şehzadeler Belediyesi'nde vatandaşımıza ulaşan her hizmette çalışma arkadaşlarımızın emeği, alın teri ve büyük fedakarlığı vardır. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını korumayı ve yaşam koşullarına katkı sunmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bayram öncesinde yapılacak bu ödemenin çalışma arkadaşlarımız ve aileleri için anlamlı bir destek olacağına inanıyorum. Bu süreçte katkı sunan sendikamıza, banka yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, toplam 55 bin 500 TL olarak belirlenen promosyon anlaşmasının tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."