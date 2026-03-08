Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'ta Kadınlara Çiçek Sürprizi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde kadınlara çiçek dağıttı. Yunusemre'deki dağıtıma katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Herkesi hayatlarındaki kadınlara, annelerine, eşlerine, dostlarına hak ettikleri değeri göstermeye davet ediyorum. Onlar bizim en değerlilerimiz" dedi.

Yunusemre ilçesindeki Laleli Pazaryeri'nde 8 Mart dolayısıyla gerçekleştirilen çiçek dağıtımına katılan Dutlulu, kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Etkinliğe Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ile Genel Sekreter Yardımcıları Erk Kayabaş ve Ahmet Ata Temiz katıldı.

Çiçek dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Dutlulu, kadınların toplumun her alanındaki hayati rollerine dikkati çekti. Dutlulu, "Ailede, iş hayatında ve toplumun her kademesinde kadınlar çok önemli roller üstleniyor. Bugün, onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak adına küçük bir hatıra takdim etmek istedik. Herkesi hayatlarındaki kadınlara, annelerine, eşlerine, dostlarına hak ettikleri değeri göstermeye davet ediyorum. Onlar bizim en değerlilerimiz" ifadelerini kullandı.

Çiçek dağıtımının ardından pazar yerini gezen Dutlulu, esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Dutlulu, hem esnafa hem de alışveriş yapan kadınlara Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin serasında yetiştirilen çiçeklerden hediye etti.

Şehzadeler ilçe merkezinde de eş zamanlı olarak devam eden etkinliklerle kentteki pek çok kadına ulaşılarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusu paylaşıldı.