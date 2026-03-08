Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'ta Kadınlara Çiçek Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'ta Kadınlara Çiçek Sürprizi

08.03.2026 16:29  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıtarak onların değerine dikkat çekti. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kadınların toplumdaki önemli rollerine vurgu yaptı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde kadınlara çiçek dağıttı. Yunusemre'deki dağıtıma katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Herkesi hayatlarındaki kadınlara, annelerine, eşlerine, dostlarına hak ettikleri değeri göstermeye davet ediyorum. Onlar bizim en değerlilerimiz" dedi.

Yunusemre ilçesindeki Laleli Pazaryeri'nde 8 Mart dolayısıyla gerçekleştirilen çiçek dağıtımına katılan Dutlulu, kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Etkinliğe Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ile Genel Sekreter Yardımcıları Erk Kayabaş ve Ahmet Ata Temiz katıldı.

Çiçek dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Dutlulu, kadınların toplumun her alanındaki hayati rollerine dikkati çekti. Dutlulu, "Ailede, iş hayatında ve toplumun her kademesinde kadınlar çok önemli roller üstleniyor. Bugün, onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak adına küçük bir hatıra takdim etmek istedik. Herkesi hayatlarındaki kadınlara, annelerine, eşlerine, dostlarına hak ettikleri değeri göstermeye davet ediyorum. Onlar bizim en değerlilerimiz" ifadelerini kullandı.

Çiçek dağıtımının ardından pazar yerini gezen Dutlulu, esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Dutlulu, hem esnafa hem de alışveriş yapan kadınlara Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin serasında yetiştirilen çiçeklerden hediye etti.

Şehzadeler ilçe merkezinde de eş zamanlı olarak devam eden etkinliklerle kentteki pek çok kadına ulaşılarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusu paylaşıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Politika, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'ta Kadınlara Çiçek Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:25:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'ta Kadınlara Çiçek Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.