Yunusemre'de "Romanlar Gecesi" Düzenlendi

09.04.2026 13:04  Güncelleme: 14:14
Manisa'da düzenlenen Romanlar Gecesi etkinliği, Belediye Başkanı Semih Balaban'ın katılımıyla büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Roman müziği ve kültürünün sergilendiği gece, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

(MANİSA) - Manisa'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen Romanlar Gecesi, Yunusemre Belediyesi önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Semih Balaban'ın da katıldığı etkinlikte, Roman vatandaşlar günlerini gönüllerince kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Başkan Balaban, Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Hakan Gürtunca ve Seyit Ali Özmen, Şehzadeler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İdris Avşar ile CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak da katıldı.

Gecede sahne alan Manisa Roman Orkestrası, Bando Gipsy, Can Demir & Emirhan Özanıt, solist Alpay Altan ve assolist Ceyhun Saraç, performanslarıyla beğeni topladı.

Programda konuşan Balaban, "8 Nisan 1971'de İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın dört bir tarafından gelen Roman kardeşlerimizin temsilcilerinin katılımıyla bir kongre toplanıyor. Bu kongrede önemli kararlar alınıyor. Bugün Dünya Romanlar Günü ilan ediliyor. Roman kardeşlerimizin coşkusuna ortak olmaktan, bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Roman kültürünün zenginliği, müziği ve yaşam enerjisinin yansıtıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
