Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 Yılında 94 Mahalleyi Modern Dolum Tesislerine Kavuşturdu

07.01.2026 17:10  Güncelleme: 19:20
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 hedefinin üzerinde 94 taral doldurma tesisi kurarak kırsal kalkınmayı destekliyor. Bu tesisler, tarımsal üretimi kolaylaştırmanın yanı sıra yangınlarla mücadelede stratejik öneme sahip.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için belirlediği 80 taral doldurma tesisi hedefini aşarak toplam 94 mahalleyi modern dolum tesislerine kavuşturdu. Kırsal mahallelerde kurulan tesisler, tarımsal üretimi kolaylaştırmanın yanı sıra olası yangınlarla mücadelede de stratejik bir rol üstleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yürüttüğü projelerde önemli bir başarıya imza attı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan 80 tesislik yıllık hedef, yoğun saha çalışmalarıyla geçilerek; toplam 94 taral doldurma tesisi üreticilerin hizmetine sunuldu.

Hedeflenen rakama ulaştıktan sonra da çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 14 mahalleye daha tesis kurarak hizmet ağını genişletti. Tesisler, sadece tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların su ihtiyacını karşılamakla kalmayıp bölgede yaşanabilecek yangınlara karşı 'hızlı müdahale noktaları' olarak da görev yapacak.

İl genelinde faaliyete geçen 94 yeni dolum tesisi sayesinde üreticiler ilaçlama faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları suya yerinde ve hızlıca ulaşabilecek. Mera ve hayvancılık faaliyetlerinde su temini kolaylaşacak. Suya erişimin hızlanmasıyla itfaiye ekipleri ve tankerler su takviyesini kısa sürede yaparak yangınların büyümesini engelleyecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin yerel üreticiyi destekleyen ve kırsal bölgelerin güvenliğini önceliklendiren yatırımlarına 17 ilçede devam edeceği bildirildi.

