Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden "Afetlerde İnsan Olmak" Sempozyumuna Katkı

15.04.2026 16:46  Güncelleme: 17:46
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi'nin düzenlediği 'Afetlerde İnsan Olmak' sempozyumuna katılım gösterdi. Afetlere hazırlığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda uygulanabilir eğitimler verildi ve afetlerin toplumsal etkileri ele alındı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Afetlerde İnsan Olmak" sempozyumuna hem kurumsal katkı sundu hem de uygulamalı eğitimlerle farkındalık oluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlığın ve bu konudaki toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Afetlerde İnsan Olmak" sempozyumuna katıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı ekipleri, program kapsamında hem bilgi paylaşımında bulundu hem de uygulamalı eğitimler gerçekleştirdi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, afetlere bilimsel ve insani açıdan yaklaşım ele alındı. Programın onursal başkanlığını Prof. Dr. Rana Kibar üstlenirken, sempozyum başkanlığını Prof. Dr. İsmet Topçu yaptı.

Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, AFAD Manisa İl Müdürü Osman Pıhtılı, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Afet İşleri ve Risk Azaltma Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Mehmet Kaya yer aldı.

Uygulamalı anlatım

Sempozyumda gerçekleştirilen oturumlarda, afet anlarında kurumlar arası koordinasyon, sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve farklı toplumsal grupların afet süreçlerinde yaşadığı zorluklar ele alındı. "Afetlerde Acil Durum ve Sağlık Hizmetleri Organizasyonu" başlıklı ilk oturumda koordinasyon ve müdahale süreçleri değerlendirilirken, ikinci oturumda afetlerin çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelli bireyler üzerindeki etkileri detaylı şekilde incelendi.

Program sonunda Kızılay, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurulan stantta, öğrencilere afet durumlarında kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. Ekipler, afet anında doğru müdahale yöntemleri ve korunma yollarını uygulamalı olarak anlatarak katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Kaynak: ANKA

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
