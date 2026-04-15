Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden "Afetlerde İnsan Olmak" Sempozyumuna Katkı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Afetlerde İnsan Olmak" sempozyumuna hem kurumsal katkı sundu hem de uygulamalı eğitimlerle farkındalık oluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlığın ve bu konudaki toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Afetlerde İnsan Olmak" sempozyumuna katıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı ekipleri, program kapsamında hem bilgi paylaşımında bulundu hem de uygulamalı eğitimler gerçekleştirdi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, afetlere bilimsel ve insani açıdan yaklaşım ele alındı. Programın onursal başkanlığını Prof. Dr. Rana Kibar üstlenirken, sempozyum başkanlığını Prof. Dr. İsmet Topçu yaptı.

Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, AFAD Manisa İl Müdürü Osman Pıhtılı, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Afet İşleri ve Risk Azaltma Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Mehmet Kaya yer aldı.

Uygulamalı anlatım

Sempozyumda gerçekleştirilen oturumlarda, afet anlarında kurumlar arası koordinasyon, sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve farklı toplumsal grupların afet süreçlerinde yaşadığı zorluklar ele alındı. "Afetlerde Acil Durum ve Sağlık Hizmetleri Organizasyonu" başlıklı ilk oturumda koordinasyon ve müdahale süreçleri değerlendirilirken, ikinci oturumda afetlerin çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelli bireyler üzerindeki etkileri detaylı şekilde incelendi.

Program sonunda Kızılay, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurulan stantta, öğrencilere afet durumlarında kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. Ekipler, afet anında doğru müdahale yöntemleri ve korunma yollarını uygulamalı olarak anlatarak katılımcılara önemli bilgiler aktardı.