Manisa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde, ağaçtan düşen bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Dursun Kanyılmaz isimli kişi, ağacın dallarını kesmek için çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Kanyılmaz kurtarılamadı.

22.07.2024 11:57
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Manisa'nın Selendi ilçesinde, ağaçtan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çamköy Mahallesi Hacı Ahmetler Sokak'ta dallarını kesmek için ağaca çıkan Dursun Kanyılmaz (52), dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Dursun Kanyılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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