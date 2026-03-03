Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Yağışlar Nedeniyle Evleri Kullanılamaz Hale Gelen Aileye Yeni Yaşam Alanı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yoğun yağışlar nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen bir ailenin barınma sorununu çözüme kavuşturdu. Saruhanlı ilçesinde ikamet eden aile, Büyükşehir'in desteğiyle daha güvenli bir alana yerleştirildi.

?Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem altyapı hizmetleri hem de sosyal projeleriyle vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Son olarak Saruhanlı ilçesi Kemiklidere Mahallesi'nde yaşayan ve bölgede meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu evleri ağır hasar alan aile için belediye ekipleri seferber oldu. Güvenlik riski nedeniyle tahliye edilen ailenin barınma sorunu hızla çözüldü. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ailenin sağlıklı koşullarda yaşamını sürdürebilmesi amacıyla teknik incelemeler yapıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu; alandaki molozlar temizlendi, temel betonu atıldı ve altyapı hazırlıkları tamamlandı. Ardından yeni bir yaşam konteyneri alana yerleştirilerek barınma ihtiyacı çözüme kavuşturuldu. Sürecin devamında ailenin beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

"Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa'mızda ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Saruhanlı ilçemize bağlı Kemiklidere Mahallesi'nde yoğun yağışlar nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen aileye ulaştık. Ekiplerimizin gayretli çalışmasıyla aile için kısa sürede güvenli bir yaşam alanı oluşturduk. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Aile, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkürler etti.