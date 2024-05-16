Alaşehir Ana Sınıfı Öğrencileri Asma Yaprağı Topladı - Son Dakika
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Alaşehir Ana Sınıfı Öğrencileri Asma Yaprağı Topladı

Alaşehir Ana Sınıfı Öğrencileri Asma Yaprağı Topladı

Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Alaşehir Yeşilyurt Bağcılık Araştırma Merkezi'ne giderek yöresel ürün olan asma yaprağı topladı. Etkinlikle çocukların doğayla bağlarını güçlendirmeleri ve yöresel ürünleri tanımaları amaçlandı.

16.05.2024 09:19
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri yöresel ürün olan asma yaprağı topladı.

Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde Alaşehir Yeşilyurt Bağcılık Araştırma Merkezine gitti.

Asma yaprağının toplanması ve değerlendirilmesi hakkında bilgi verilen öğrenciler, bağdan sarmalık yaprak topladı.

Etkinlikle çocukların doğayla bağlarını güçlendirmelerinin ve yöresel ürünleri tanımalarının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaşehir Ana Sınıfı Öğrencileri Asma Yaprağı Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaşehir Ana Sınıfı Öğrencileri Asma Yaprağı Topladı - Son Dakika
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