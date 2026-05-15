Manisa'da Asma Yaprağı Sezonu Başladı

15.05.2026 21:21
Manisa'da üzüm hasadı öncesi asma yaprağı toplama mesaisi, kadınlar için önemli bir gelir kaynağı.

MANİSA'da Sultaniye üzüm bağlarında asma yaprağı sezonu başladı. Üzüm hasadı öncesinde başlayan yaprak toplama mesaisi, bölgedeki kadınlar için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Manisa'da mayıs ayının gelmesiyle birlikte bağlarda yaprak hasadına başladı. Üzüm hasadı öncesinde başlayan yaprak toplama mesaisi, Turgutlu ilçesine bağlı Sarıbey Mahallesi'nde hareketliliğe neden oldu. Üzüm üretici Burcu Sever Özgenç, bu yıl yağışlar nedeniyle yaprak toplama sezonun biraz geciktiğini söyledi. Özgenç, "Kadınlar bu yörede genelde bu ayın gelmesini bekler. Çünkü adetler gereği ailede yaprak paraları kadının, üzüm paraları erkeğin oluyor" dedi.

Yaprakların sabah erken saatlerde toplandığını ifade eden Özgenç, "Öğle sıcakları başlamadan toplanmış oluyor. Daha sonra köylerdeki alım merkezlerine götürüyoruz. Taze yapraklar önce hale daha sonra pazarlara, pazarlardan da sofralara sarma olmak için yolculuklarına devam ediyor" diye konuştu.

İlerleyen haftalarda yaprakların olgunlaşmasıyla salamuralık hale geleceğini açıklayan Özgenç, "Onlar da yine iç ve dış pazarlarda tüketime sunuluyor" dedi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), DHA

Kaynak: DHA

