Manisa\'da badmintonda milli sporcu Aygül Uzel, eşini 20 yıl sonra spora kazandırdı

MANİSA'da badmintonda milli formayı giyen, atletizm ve gülle atma sporlarıyla da ilgilenen Aygül Aydoğmuş Uzel (41), eşi Ahmet Uzel'i (41) de 20 yıl sonra yeniden sporla buluşturdu. Eşinin antrenmanlarını takip ederken spora yeniden başlayan Ahmet Uzel, 1 yıldır eşiyle gülle atma branşlarında birlikte mücadele ediyor. Aygül Uzel, eşine antrenörlük yaparken bir yandan da para atletizmde dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Lise ve üniversite yıllarında basketbol oynayan Ahmet Uzel, ara verdiği spora 20 yıl sonra, badminton sporunda milli formayı giyen, aynı zamanda atletizm sporu ile de ilgilenen 3 yıllık eşi Aygül Aydoğmuş Uzel'in antrenmanlarını izlerken tekrar dönmeye karar verdi. Ahmet Uzel, 1 yıl önce eşiyle birlikte gülle atma branşında 'master' kategorisinde çalışmaya başladı. Çift, antrenmanları da birlikte yapmaya başladı. Rahatsızlığı nedeniyle para atletizmde mücadele eden Aygül Uzel, kendi çalışmalarının yanı sıra eşinin antrenörlüğünü de yapıyor. 2 Mayıs 2026'da İzmir'de yapılan Masterler Mesafeler ve Atmalar Kupası'na katılan çiftten Aygül Aydoğmuş Uzel Türkiye şampiyonu, eşi Ahmet Uzel ise Türkiye 3'üncüsü oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu olan Aygül Aydoğmuş Uzel, son olarak Kolombiya'da düzenlenen Cali 2026 World Para Atletizm Grand Prix yarışlarında 'gülle atmada' elde ettiği dereceyle dünya sıralamasında 5'inci sıraya yükseldi. Bu derecesiyle Haziran 2027'de Özbekistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Uzel, şampiyonluk hedefi için çalışmalarını eşi Ahmet Uzel ile birlikte sürdürüyor.

'EŞİMİN SAYESİNDE SPORA BAŞLADIM'

Lise ve üniversite yıllarında çeşitli takımlarda basketbol oynadığını belirten Ahmet Uzel, eşinin antrenmanlarını takip ederken yeniden spora dönmeye karar verdiğini söyledi. Eşi Aygül'e destek olmak amacıyla yaklaşık 1 yıldır birlikte çalıştıklarını anlatan Uzel, "Türkiye'yi dereceye sokmak, Türk bayrağını dalgalandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yanında olmam insanları daha çok motive ve teşvik ediyor. Açıkçası bakışları değişiyor. Güzel tepkiler de alıyoruz" dedi.

Eşinin verdiği emeği ve azmi gördüğünü ifade eden Ahmet Uzel, "Her zaman yanındayım ve destekçisi olacağım. Geçmişim tabii ki sporla ilgili olduğu için bu süreç bana da iyi geliyor. Kendi sağlığım açısından da spor yapmayı seviyorum. Sonuç olarak güzel bir süreç. Tekrar başladığım için ben de memnunum. İleriki süreçlerde daha büyük başarılar geleceğine eminim" diye konuştu.

'EŞİMLE BİRLİKTE SAHALARA DÖNDÜK'

Çocuk yaşlarda başladığı badminton sporuna halen devam ettiğini belirten Aygül Aydoğmuş Uzel ise "Atletizme de küçük yaşlarda başladım. Ancak, badminton nedeniyle bir süre ara verdim" dedi. Son 1 yıldır gülle branşıyla yeniden sahalara döndüğünü belirten Uzel, "Eşimle birlikte masterlara başladık" dedi. Eşinin kendisini antrenmanlara götürüp, getirirken yeniden spora ilgi duyduğunu anlatan Uzel, "Bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Master kategorisinde güzel dereceler elde ettik. Eşli olduğumuz için, bizi gören herkes de eşli gelmeye başladı. Yani topluma bir örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Sosyal aktivite olarak sadece gezmeyle değil, sporla da birlikte hayata bağlanmayı düşünüyoruz. Bu gibi aktivitelerle örnek olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Kolombiya'da 'gülle atmada' elde ettiği derecenin ardından dünya şampiyonası hazırlıklarına ara vermeden başladığını belirten Aygül Aydoğmuş Uzel, "Türkiye'yi ve Manisa'yı uluslararası arenada dünya şampiyonu olarak temsil etmek istiyorum. Ülkeme bu gururu yaşatmak istiyorum" dedi.

Sporun hayatındaki önemine de değinen Aygül Uzel, "Günün yoğunluğunu, stresini her zaman sporla atabilirsiniz. Kazandığınız her şey size büyük bir enerji veriyor ve tekrar devam etmek istiyorsunuz. Kaybetmekten asla korkmayın, bir gün kazanıyorsunuz. Ben bunu çok yaşadım. Geçmişte yaşadığım çok büyük ameliyatlarım oldu, öykülerim oldu, ölümlerden döndüm ama hiçbir zaman pes etmedim. Beni bugüne getiren sadece spordur ve yanımdaki dostlarımdır" diye konuştu.