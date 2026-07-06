Manisa'da Balkon Feci Ölüm - Son Dakika
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Manisa'da Balkon Feci Ölüm

Manisa\'da Balkon Feci Ölüm
06.07.2026 13:05
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İlayda Tarçın, apartman balkonundan düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

MANİSA'da 5 katlı apartmanın son katındaki balkondan düşüp, ağır yaralanan İlayda Tarçın (30), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi 1704 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında yaşayan İlayda Tarçın, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip balkondan düştü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Tarçın, ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tarçın, bugün saat 09.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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