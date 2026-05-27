Manisa\'da Bıçaklama Olayında Bir Tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki bir evde kavga ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Okan Çetin (50), kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Çetin'in arkadaşları oldukları ve alkol aldıkları ileri sürülen evdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.