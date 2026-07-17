Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çaybaşı Deresi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çaybaşı Deresi'nde Temizlik Çalışması

17.07.2026 16:11  Güncelleme: 17:56
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, Çaybaşı Deresi'nde temizlik çalışması yaparak biriken atıkları topladı. Mahalle muhtarları vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısında bulundu.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Çaybaşı Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda dere yatağı ve çevresinde biriken atıklar toplanırken, mahalle muhtarları da vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaybaşı Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ortak çalışma kapsamında dere yatağı ve çevresinde biriken atıklar temizlenirken, çevre kirliliğinin önlenmesi ve dere ekosisteminin korunması hedeflendi. Ekipler, düzenli aralıklarla sürdürülen çalışmalarla kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi, aynı zamanda dere içerisindeki canlı yaşamını korumayı amaçlıyor.

"ÇAYBAŞI DERESİ MANİSA'NIN NEFES ALDIĞI NOKTALARDAN BİRİ"

Tunca Mahallesi Muhtarı Suna Marangoz, Çaybaşı Deresi'nin tarihi ve doğal değerine dikkat çekerek, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Marangoz, "Çaybaşı Deresi, mitolojiden Osmanlı dönemine uzanan geçmişiyle Manisa'nın önemli değerlerinden biri. Ulu çınar ağaçları ve akan suyun sesiyle kentimize nefes aldıran nadir alanlardan. Büyükşehir Belediyemiz düzenli olarak gelip deremizi temizliyor. Ancak ne yazık ki dereye çeşitli atıklar bırakılıyor. Tüm hemşehrilerimizden ricamız, çöplerini dereye değil çöp konteynerlerine atmaları. Küçük bir duyarlılıkla doğamızı hep birlikte koruyabiliriz" diye konuştu.

"ÇÖPÜN YERİ DERE DEĞİL, ÇÖP KONTEYNERİDİR"

Mutlu Mahallesi Muhtarı İsmail Barmaksız ise dereye bırakılan atıkların mahallelere yakışmadığını belirterek, "Çaybaşı Deresi düzenli olarak temizleniyor. Ancak zaman zaman dere içerisinde halı, koltuk gibi büyük atıklarla karşılaşıyoruz. Bu görüntüler ne Mutlu Mahallesi'ne ne Tunca'ya ne Topçu Asım'a ne de Dere Mahallesi'ne yakışıyor. Çöpün yeri dere değil, çöp konteyneridir. Deremizde balıklar yaşıyor, doğal hayat devam ediyor. Belediyemiz üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA "HASSASİYET" ÇAĞRISI

Topçuasım Mahallesi Muhtarı Mustafa Kutay da dere temizliği konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesinin taleplere hızlı şekilde karşılık verdiğini belirterek, "Dere temizliği konusunda ne zaman talepte bulunsak gerekli çalışma yapılıyor. Vatandaşlarımızdan da deremizi temiz tutmaları konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bu dere hepimizin ortak değeri" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü de çevrenin korunması için temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdüreceklerini duyururken, vatandaşlardan da dere yataklarına atık bırakmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çaybaşı Deresi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika

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