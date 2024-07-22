Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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(ANKARA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Barajı Mevkiinde saat 17.35'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait toplam 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre İlçesi Seyitli Barajı Mevkiinde saat 17.35'de başlayan orman yangınına ilk müdahale saat 17.48'de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.