Manisa'da Çocuklara Yangın Güvenliği Eğitimi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çocuklarda yangın güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirdi. İlkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çocuklarda yangın güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla eğitim düzenledi.

Düzlen, Siyekli, Yenice, Osmancalı, Pelitalan ve Maldan'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen eğitimlerde toplam 556 öğrenciye ulaşıldı.

Temel itfaiyecilik bilgileri ve meslek tanıtımının yapıldığı eğitimlerde, öğrencilere olası yangın anlarında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterilirken yangın ve doğal afet durumlarında doğru ihbarın nasıl yapılacağı da anlatıldı.

İtfaiye araçlarını yakından inceleme ve ekipmanları tanıma fırsatı bulan öğrenciler, itfaiyecilere merak ettikleri soruları sordu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin küçük yaşlarda yangın bilincinin kazandırılması açısından önem taşıdığını belirterek, benzer eğitim programlarının ilerleyen günlerde farklı okullarda da devam edeceğini belirtti.