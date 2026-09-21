Manisa\'da Deneyap seçme sınavında 245 ortaokul ve 102 lise öğrencisi ter döktü

Manisa'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı.

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki sınava il genelinden 245 ortaokul ve 102 lise öğrencisi katıldı.

Yaptıkları çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilen öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne girmek için ter döktü.

Sınav sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, atölyelerde 3 yıl boyunca başta yapay zeka olmak üzere robotik kodlama, elektronik programlama, ileri robotik, siber güvenlik ve elektronik teknolojileri gibi konularda eğitim alacak.