Manisa\'da Dünya Sinema Günü Etkinlikleri

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Sinema Günü dolayısıyla çocuklar ve yetişkinler için film gösterimleri düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sinema Günü'ne özel düzenlediği etkinliklerle hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlenceli bir sinema deneyimi yaşattı. Ara tatildeki çocuklar için hazırlanan etkinlik kapsamında Kültür Merkezi Lale Salonu'nda "Enkanto: Sihirli Dünya" ve "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmleri gösterildi.

Akşam seansı için ise Türk sinemasının sevilen filmlerinden "Bursa Bülbülü" Manisalı sinemaseverlerle buluştu. Lale Salonu'ndaki gösterimde yetişkinler keyif dolu anlar yaşarken, etkinlik vatandaşların beğenisini topladı.